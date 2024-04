Beetlejuice 2, dal CinemaCon nuovi dettagli sul film di Tim Burton

Nel corso del CinemaCon 2024, che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, Warner Bros. ha mostrato una clip inedita di Beetlejuice 2, l'atteso sequel del film diretto da Tim Burton nel 1988.

Michael Keaton e Catherine O'Hara hanno partecipato all'evento - che si è tenuto martedì 9 aprile, al Ceasars Palace - in rappresentanza del cast di Beetlejuice 2, affiancati dal regista. "Ero impaziente di vedere se ce l'avremmo fatta di nuovo. Ma giorno dopo giorno le cose sono andate di bene in meglio", ha ammesso Keaton. Mentre Tim Burton ha affermato: "[questo film] per me è come un grande, bizzarro, filmino casalingo".

Come riportato da Variety, le immagini hanno potuto regalare ai fortunati presenti qualche piccolo dettaglio in più sulla trama. Nella clip, il personaggio di Lydia (Winona Ryder) si chiede: "I vivi e i morti possono coesistere? Siamo qui per scoprirlo". Nel trailer si vede anche Beetlejuice fermare un passante, convinto che il personaggio di fronte a lui non sia altro che un'illusione. "Sembro frutto della tua immaginazione?", gli domanda alla fine il protagonista. Nel filmato mostrato compaiono anche Justin Theroux e Monica Bellucci.

"Questo cast è fantastico. Sono tutti così dannatamente divertenti", ha detto Keaton, prima di soffermarsi brevemente sullo spirito che ha guidato la genesi di questo nuovo capitolo: "Nel corso degli anni abbiamo, in un certo senso, girato intorno all'idea", un'idea guidata dallo scopo di "avvicinarsi il più possibile a ciò che era stato realizzato la prima volta".

