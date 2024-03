Beetlejuice 2, niente CGI: Tim Burton torna alle origini con la stop-motion

Tim Burton è pronto a tornare alle origini con il sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello, il film del 1988 che inaugurò lo stile gotico e surreale del regista di Burbank. Intervistato da Entertainment Weekly, Burton ha confermato che per il seguito è tornato ad adoperare la tecnica stop-motion, lasciando da parte la CGI.

Tim Burton è uno dei registi che ha più fatto uso della stop-motion nei suoi lavori, da La sposa cadavere a Frankenweenie fino all'influenza su Nightmare Before Christmas di Henry Selick:"Beetlejuice Beetlejuice aveva bisogno della qualità artigianale di un ritorno alle origini. Ha rinfrescato il motivo per cui amo fare film" ha dichiarato il regista.



Dopo aver lavorato a soli tre film negli ultimi dieci anni, oltre alla serie Mercoledì su Netflix, Tim Burton tornerà al suo classico stile dei tardi anni '80 e primi anni '90, un dettaglio emozionante per i fan. Michael Keaton tornerà nel ruolo di Beetlejuice, insieme a Catherine O'Hara e Winona Ryder nei panni di Delia e Lydia Deetz. Burton ha coinvolto nel film anche la star di Mercoledì Jenna Ortega che interpreterà la figlia di Lydia, Astrid. Completano il cast Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Burn Gorman. Nel cast di Beetlejuice 2 mancherà una star, che nel primo capitolo aveva un ruolo centrale.

Il cuore del film sarà la reunion di tre generazioni femminili, Delia, Lydia e Astrid, oltre alla presenza Beetlejuice, che avrà accanto una sposa (Bellucci), mentre Dafoe sarà un detective dell'aldilà che in vita era una star di cinema action di serie B.



Non perdetevi le prime immagini di Beetlejuice 2, in arrivo a settembre nelle sale.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti di oggi.