Beetlejuice 2, Catherine O'Hara manda già a quel paese i fan a cui non piacerà!

Far uscire in sala il film di uno dei film più iconici dell'ultimo mezzo secolo è di per sé un grosso rischio: Tim Burton è comunque uno che sa cosa fa (al netto di qualche scivolone), per cui avrà sicuramente messo in conto pro e contro dell'operazione! Dal canto loro, in ogni caso, anche gli attori di Beetlejuice 2 sembrano avere le idee chiare.

A prendere la parola dopo gli ultimi dettagli su Beetlejuice 2 giunti dal CinemaCon è stata infatti Catherine O'Hara, pronta a vestire nuovamente i panni di Delia Deetz e... A trattare adeguatamente (dal suo punto di vista, almeno!) tutti quei fan che non apprezzeranno il sequel dell'indimenticabile cult datato 1988.

"Se alla gente non dovesse piacere allora andate a fan**lo!" è stata la sbrigativa e sincera risposta che O'Hara ha dato a chi le chiedeva quale accoglienza spera venga riservata al film che vedrà nel cast anche l'immancabile Michael Keaton, Jenna Ortega e Winona Ryder.

Una risposta secca e lapidaria, che ci fa però sperare che Burton e soci abbiano lavorato con in testa delle idee ben precise, e non con l'unico intento di accontentare gli spettatori. Sarà un bene? Ci risentiamo in autunno per la sentenza! Qui, intanto, vi lasciamo il trailer di Beetlejuice 2.

