Beetlejuice 2, nel sequel potrebbe tornare un personaggio iconico?

A pochi giorni di distanza dall'uscita del suo ultimo lavoro, Mercoledì, si continua a parlare di Tim Burton anche in relazione al sequel di Beetlejuice, uno dei primi successi del regista. Tuttavia, la presenza di Burton non è affatto scontata e il seguito potrebbe includere invece un personaggio iconico del primo film.

Si tratta di Catherine O'Hara, che nel primo film interpretò Delia Deetz, madre di Lydia (Winona Ryder). Secondo un report uscito in queste ore O'Hara avrebbe già sancito ufficialmente il proprio ritorno in Beetlejuice 2.



Già nel 2016 l'attrice aveva aperto alla possibilità di un ritorno:"Vorrei poterlo fare ma non ho sentito nulla. Ho incontrato mio marito in quel film, ha progettato i set, quindi entrambi vorremmo essere coinvolti. Ma, come voi, continuo a sentirne parlare ogni tanto per un po' ma sembra che non si vada da nessuna parte. Non lo so, mi piacerebbe vederlo, mi piacerebbe esserne coinvolta" disse l'attrice.



Tuttavia, Tim Burton ha trollato i fan di recente rispondendo in maniera criptica alla possibilità di tornare in un sequel:"So se sto girando un film soltanto quando sono effettivamente sul set a girare. Cerco di tornare alla radice di tutto. Nasce da un seme e poi cresce [...] Sto lavorando su idee e cose ma è ancora molto presto. Vedremo come andrà. Va bene come non risposta?".



Anche Danny Elfman era scettico su Beetlejuice 2, tanto da affermare che 'ci crederò quando lo vedrò'.