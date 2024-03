Sì, in Beetlejuice 2 ci sarà anche QUELLA canzone! La conferma di Catherine O' Hara

Beetlejuice è un flusso continuo di sequenze iconiche entrate immediatamente a far parte dell'immaginario collettivo: il film che più di tutti ha fatto conoscere al mondo l'estro e la follia di Tim Burton non spreca una sola inquadratura... Ma sappiamo bene quanto una certa scena in particolare abbia fatto breccia nei nostri cuori!

Stiamo parlando di quella in cui i protagonisti, seduti a tavola per la cena, vengono posseduti dal nostro Spiritello Porcello e costretti a intonare la celebre Day-O (The Banana Boat Song) di Harry Belafonte: una sequenza divenuta iconica probabilmente nel momento stesso in cui fu partorita dalla mente di Burton, e che verrà ovviamente citata nel sequel in arrivo quest'anno.

Mentre si attende l'arrivo del primo trailer di Beetlejuice 2, infatti, Catherine O'Hara ha confermato ciò che tutti speravamo: Day-O sarà inclusa anche nel film che potrà contare anche su Jenna Ortega e sul ritorno di Michael Keaton e Winona Ryder! Pur non specificando, per ovvie ragioni, in che modo la canzone verrà inserita in questo nuovo contesto, l'attrice ha confermato di aver trovato durante le riprese un'atmosfera divertita e rilassata, e noi non facciamo fatica a crederci! Musica a parte, comunque, Michael Keaton ha svelato di aver già visto Beetlejuice 2: quale sarà stato il suo parere?

