Beetlejuice 2: un'altra celebre collaboratrice di Tim Burton si è unita al sequel

Dopo la conferma ufficiale di Beetlejuice 2 e l'inizio delle riprese, si sono susseguiti negli ultimi giorni una serie di annunci e conferme e ora ne arriva un altro, che annuncia l'ingresso nella produzione di un'altra fedele collaboratrice del regista Tim Burton, che torna dietro la macchina da presa per dirigere Michael Keaton e Winona Ryder.

Dopo la conferma che anche Danny Elfman tornerà per le musiche del film, secondo quanto riportato da Variety, Colleen Atwood è la costumista di Beetlejuice 2 e si trova attualmente a Londra per lavorare al film insieme a Burton. Venerdì scorso, la Atwood ha dichiarato di aver appena concluso la prima settimana di produzione.

La Atwood ha lavorato frequentemente come costumista per i film di Burton e ormai la loro è una collaborazione che dura da più di trent'anni. Non ha lavorato con il regista nel primo Beetlejuice, ma ha collaborato a progetti come Mars Attacks!, Sweeney Todd, Edward mani di forbice, Alice in Wonderland e Dumbo. Recentemente ha collaborato con Burton per Mercoledì, la serie di successo di Netflix con Jenna Ortega.

Keaton riprenderà il suo ruolo di Beetlejuice per il sequel, che uscirà 36 anni dopo l'originale. Anche Winona Ryder tornerà per il seguito del film, riprendendo il ruolo di Lydia Deetz, che nel primo film era un'adolescente. Tornerà anche Catherine O'Hara, che interpretava la matrigna di Lydia.

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast, Jenna Ortega si riunirà a Burton dopo aver raggiunto il successo a suon di record su Netflix con Mercoledì. Interpreterà la figlia di Lydia della Ryder. Gli altri nuovi membri del cast sono Monica Bellucci, Justin Theroux mentre l'ultima new entry è stata Willem Dafoe. La Bellucci interpreterà il ruolo della moglie di Beetlejuice nel film, mentre Dafoe sarà una sorta di ufficiale delle forze dell'ordine nell'aldilà. Non sono stati rivelati dettagli sul personaggio interpretato da Theroux.

Beetlejuice 2 ha una data d'uscita fissata al 6 settembre 2024. A quel punto saranno trascorsi ben cinque anni dall'ultimo film del regista uscito nelle sale, ovvero il remake in live-action di Dumbo realizzato per la Disney.