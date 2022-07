Becoming Maestre: seconda edizione dell'iniziativa Netflix per ricercare professioniste

Dopo il successo della prima edizione, aprono oggi le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione dell’iniziativa Becoming Maestre per il mentoring e accesso al lavoro rivolta al talento femminile italiano nell’audiovisivo. Tra le novità più rilevanti, l’inserimento di un quinto ambito professionale. Scoprite i dettagli di seguito.

Aprono oggi sul sito di Becoming Maestre le iscrizioni alla seconda edizione di “Becoming Maestre - Un trampolino di lancio per una nuova generazione di professioniste nel cinema e nella serialità”. L’iniziativa di mentoring e accesso al lavoro rivolta al talento femminile italiano nell’audiovisivo è ideata e sviluppata da Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e Netflix e fa parte del Fondo Netflix per la creatività inclusiva.

Due le novità più rilevanti della seconda edizione: l’inserimento di un quinto ambito professionale per la figura di producer e coordinator di effetti visivi digitali (VFX), che va così ad affiancare le categorie relative a regia, direzione della fotografia, montaggio e suono; inoltre, l’introduzione all’interno del programma di un’esercitazione pratica coordinata volta a massimizzare l’apprendimento e la sinergia tra le allieve.

Rimane invariata la formula creata con successo lo scorso anno che prevede la presenza di una giuria d’eccezione, composta da Maestre e Maestri del cinema che hanno vinto e/o ricevuto candidature ai Premi David di Donatello. I giurati selezioneranno le candidature e seguiranno le trenta allieve (sei per categoria) durante tutto il percorso. Confermati tutti i mentori della scorsa edizione: Daniela Bassani e Francesco Tumminello (suono), Esmeralda Calabria e Walter Fasano (montaggio), Francesca Comencini e Ivan Cotroneo (regia), Daria D’Antonio e Luca Bigazzi (direzione della fotografia), a cui si aggiungono Gaia Bussolati e Luca Della Grotta per effetti visivi digitali (VFX).

Confermato anche il percorso della durata di circa 6 mesi - non full time - che prevederà:

Sessioni di tutoraggio individuale e workshop di tutoraggio di gruppo (per ambito professionale), nelle quali le allieve avranno la possibilità di approfondire e sviluppare le competenze specifiche nella propria professione confrontandosi con le Maestre e i Maestri della propria disciplina;

Masterclass collettive, che consentiranno alle allieve sia di approfondire la conoscenza dei mestieri che compongono la filiera della produzione cinematografica e seriale sia di fare rete, conoscendosi e interagendo tra loro, con la squadra di mentori e con altre grandi figure professionali del cinema e della serialità. Anche quest’anno importanti personalità del cinema e della serialità, italiane e internazionali, saranno coinvolte in queste sessioni collettive per portare la loro preziosa testimonianza alle allieve di Becoming Maestre.

Sessioni di coaching con esperti specializzati nella formazione per aiutare le allieve ad acquisire o affinare skill complementari ma importanti, come la presentazione di un progetto o la gestione delle collaborazioni e del lavoro di squadra.

Al termine del percorso, un’apposita commissione unitamente ai mentori selezionerà cinque allieve (una per ogni ambito professionale) a cui verrà fatta una proposta di lavoro come assistente su una produzione italiana in cui Netflix è coinvolta (film o serie tv).