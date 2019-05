Beautiful Souls: dopo A Hidden Life, August Diehl nel nuovo film di Tom Schreiber

Secondo quanto rivelato da Variety, August Diehl è stato ingaggiato nella parte del protagonista in Beautiful Souls, film diretto da Tom Schreiber e prodotto e girato in Germania.

La pellicola, che a quanto pare sarà una co-produzione tra Germania, Spagna e Paesi Bassi, e i cui diritti internazionali sono già stati venduti al market del Festival di Cannes, viene descritta come un buffo e goffo dramma ambientato nel mondo del pop trash degli anni Novanta e vede alla produzione Ingmar Trost e Jörg Schulze con la Tutor Kolonko e la Maze Pictures in partnership con la spagnola Fasten Films e l'olandese Topkapi Films.

La storia si propone di illustrare l'impatto del macro cambiamento storico in una comunità tedesca di incalliti individualisti che provano a cercare la felicità nelle terre della Costa Brava in Spagna.

La trama di Beautiful Souls segue quindi Freddie, un uomo perennemente affetto dalla sindrome di Peter Pan che a 37 anni suonati non ha mai veramente avuto un lavoro e che ha intenzione di iniziare una vita ancora più rilassata in una località turistica spagnola, lontano quindi dalla sua fredda Germania. Inizialmente immagina di essere veramente finito in un paradiso terrestre; ottiene un lavoro al soldo di un certo Herbert, che possiede un ristorante e uno strip-club, e si innamora di Nico che lavora come "Tank Girl" riempiendo i boccali dei turisti festanti di una birra decisamente troppo cara e le cui movenze sensuali gettano un incantesimo sia su Freddie che su Herbert.

Prima che la stagione estiva sia finita, Freddie si troverà al centro di un lento e piacevole processo di auto-distruzione di questa strana comunità. Freddie, che ha astutamente evitato qualsiasi tipo di attaccamento o impegno, sarà costretto finalmente a prendere posizione e a dire a se stesso e al mondo intero che tipo di persona è.

Le riprese della pellicola dovrebbero partire nell'estate del 2020; il periodo storico descritto dovrebbe testimoniare una fase importante per la Germania, quella che va dal 1985 al 1989, con la conseguente riunificazione, dall'ascesa di internet fino alla elaborazione dell'11 settembre.

August Diehl si trova proprio a Cannes dove ha presentato in anteprima mondiale A Hidden Life, il nuiovo film di Terrence Malick, di cui sono state diffuse una prima clip ufficiale e le prime reazioni della stampa internazionale.