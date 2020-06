Beautiful Ruins: Niki Caro, regista di Mulan, pronta per un nuovo progetto targato Amblin

È Variety a riportare in esclusiva la notizia dalla conclusione di un accordo tra la regista Niki Caro (Mulan, La signora dello zoo di Berlino) e la Amblin Pictures per dirigere Beautiful Ruins, dramma di stampo romantico dedicato nella sua concettualità al mondo del cinema e alle belle storie d'amore.

Il racconto di Beautiful Ruins è infatti ambientato in un villaggio italiano sul mare nel 1962, dove un affascinante ragazzo gestisce un hotel con pochissimi ospiti, fino a quando un giorno appare una piccola stella di Hollywood, appena arrivata dal set di Cleopatra, che gli cattura il cuore. Cinquant'anni dopo, a Hollywood, un'assistente di quello che era una volta un grande produttore e stanca dei film da lui selezionati si innamora di questa magica storia italiana, scegliendo di impegnarsi per trovare il giusto lieto fine.



A produrre il film per la Amblin troveremo Pippa Harris, mentre per Neal Street ci saranno Sam Mendes e Julie Pastor. Beautiful Ruins è basato sull'omonimo romanzo bestseller del New York Times scritto da Jess Walter, adattato in sceneggiatura per il grande schermo da Mark Hammer e Chiara Atik, basandosi su di una precedente bozza scritta invece da Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue.



Al momento il film non ha alcuna data d'uscita ufficiale. Per ulteriori approfondimenti su Niki Caro, vi lasciamo alla nostra anteprima di Mulan.