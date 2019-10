A Beautiful Day in the Neighborhood: regista e cast sul rapporto emotivo con Fred Rogers

Sony Pictures ha diffuso in streaming una nuova featurette dedicata a A Beautiful Day in the Neighborhood, il biopic su Fred Rogers interpretato da Tom Hanks e in uscita nelle sale americane il mese prossimo.

Nel filmato vediamo alternarsi le testimonianze di Hanks, di Matthew Rhys e della regista Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me?) che raccontano del loro rapporto emotivo con la figura del popolare conduttore americano.

Scritto da Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue, questo film dedicato all'amabile personalità di Mr. Rogers non racconta in realtà l'intera vita del protagonista o meglio, non lo fa in modo lineare, visto che andrà invece a interessarsi a un momento particolare del presentatore. Tratto ovviamente da una storia vera, A Beautiful Day in the Neighborhood vede infatti il cinico giornalista Lloyd Vogel (Matthew Rhys) essere scelto da Esquire per scrivere un profilo sull'iconico Mr. Rogers, incontro che cambierà drasticamente la prospettiva sul mondo di Vogel e anche la sua vita.

Lo snodo principale della narrazione di A Beautiful Day in the Neighborhood riguarda il rapporto fra Rogers e Vogel, che ebbe un impatto significativo sulla visione della vita di quest'ultimo. Nonostante si tratti di una storia di diversi decenni fa, i temi trattati nel film sembrano molto pertinenti anche alla società attuale. Fred Rogers fu un pastore protestante e uno dei personaggi televisivi più famosi degli Stati Uniti.

Oltre ad Hanks e Rhys, nel cast di A Beautiful Day in the Neighborhood troveremo anche Chris Cooper, Enrico Colantoni, Tammy Blanchard e Carmen Cusack, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 22 novembre 2019, pochi giorni prima del Giorno del Ringraziamento. Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.

Curiosi? L'interpretazione di Tom Hanks sembra come sempre eccezionale. Secondo voi riuscirà a strappare una nuova nomination agli Oscar? Su queste pagine potete recuperare anche il trailer ufficiale del film.