Beautiful, Daisy Edgar-Jones è Carole King nei biopic The Carole King Musical

Recentemente protagonista di La Ragazza della Palude (vi rimandiamo a tal proposito alla nostra recensione di La Ragazza della Palude, Daisy Edgar-Jones sarà ora protagonista di Beautiful, il nuovissimo biopic su Carole King di Lisa Cholodenko.

"Daisy ha uno spirito e un'energia che ho riconosciuto in me quando ero piccola. E' un talento tremendo e sono convinta che ci regalerà una performance stupenda", così rivela la regista Lisa Cholodenko riguardo all'attrice che ha scelto per interpretare Carole King.

Dunque è ufficiale: verrà realizzato un musical sulla famosissima cantautrice Carole King, basato sulla Broadway stage performance in cui la king era interpretata Jessie Mueller. I diritti del biopic e delle canzoni di Carole King sono stati ufficialmente acquistati dalla Sony.

Siamo curiosissimi tanto quanto la regista Cholodenko di vedere la performance di Daisy Edgar-Jones nei panni di Carole King. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

