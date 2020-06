Beautiful Creatures: quando Warner pensava di aver trovato il 'nuovo Harry Potter'

Nel 2009 la Warner si era aggiudicata i diritti di sfruttamento del romanzo Beautiful Creatures di Kami Garcia e Margaret Stohl nella speranza di lanciare un nuovo franchise cinematografico con cui sopperire alla conclusione di quello dedicato a Harry Potter, che nel 2011 avrebbe cessato di esistere dopo l'uscita de I doni della morte - Parte 2

Proprio come accaduto per il franchise tratto da J.K. Rowling, lo studio decise di ingaggiare dei giovani e promettenti attori (Alden Ehrenreich, futuro Solo dell'universo di Star Wars, e Alice Englert) cui affiancare una serie di star affermate che vennero identificate in Jeremy Irons, Emma Thompson, Viola Davis e Eileen Atkins. La Warner sperava anche di cavalcare l'ondata di entusiasmo che il pubblico dell'epoca stava riversando su tutta una serie di adattamenti tratti da young adult divenuti dei bestseller internazionali, su tutti Twilight, che venne portato al cinema da Eagle Pictures, e successivamente sarebbe arrivato anche Hunger Games della Lionsgate.

Tuttavia, Beautiful Creatures non fu accolto in maniera entusiastica né dalla critica né dal pubblico. La prima riservò al film recensioni piuttosto tiepide che non spinsero il totale di Rotten Tomatoes oltre il 47% di preferenze su oltre 169 recensioni, mentre al box-office la pellicola faticò parecchio racimolando solo 10 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione. A fine corsa il film è da considerarsi un pesante flop in patria, con soli 19 milioni di dollari di incasso, mentre le cifre furono leggermente migliori all'estero dove il totale arrivò a circa 40 milioni. La cifra finale, sui 60 milioni, eguagliò quella del budget, ma non coprì certo le spese di produzione (se consideriamo che metà degli incassi vanno agli esercenti).

La Warner, quindi, abbandonò l'idea di franchise attorno alla serie di romanzi di Kami Garcia e Margaret Stohl e Beautiful Creatures rimase l'unico capitolo trasposto al cinema.