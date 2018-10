Beautiful Boy: Steve Carrell e Timothée Chalamet parlano del problema della dipendenza

Nel corso di una recente intervista promozionale per il loro nuovo film A Beautiful Boy, gli attori candidati al premio Oscar Steve Carrell e Timotheé Chalamet hanno parlato del problema della dipendenza da droghe.

Potete vedere l'intervista nel video in calce alla notizia.

A Beautiful Boy è basato sulla biografia di David Sheff Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction e su quella complementare scritta da suo figlio Nic Sheff, Tweak: Growing Up on Methamphetamine. Il film racconta la straziante ed avvincente esperienza della sopravvivenza, della ricaduta e del recupero di una famiglia che per molti anni si è trovata a dover fare i conti con la dipendenza da droghe.

Il cast del film include i già citati Steve Carell (La battaglia dei sessi, La Grande Scommessa, Crazy Stupid Love) e Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome, Lady Bird, Ostili), oltre a Maura Tierney (The Affair), Kaitlyn Dever (Last Man Standing), Stefanie Scott (Insidious: Chapter 3), Amy Ryan (Il Ponte delle Spie) e Jack Dylan Grazer (IT: Chapter 2, Shazam!) nei panni del giovane Nic Sheff.

Il film è diretto dal regista belga Felix van Groeningen, scritto da Luke Davies (Lion), e prodotto da Brad Pitt.

Beautiful Boy è stato distribuito da Amazon il 12 ottobre. Non è ancora stata comunicata la data di uscita per il mercato italiano.