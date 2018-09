Beautiful Boy, nuovo struggente trailer per il film con Steve Carell e Timothée Chalamet

Amazon Studios ha rilasciato quest'oggi online un nuovo e struggente trailer ufficiale per l'atteso Beautiful Boy, ultima fatica dell'apprezzato regista Felix Van Groeningen (Alabama Monroe - Una storia d'amore) con protagonisti Steve Carell (La grande scommessa) e Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome).

Il film è tratto dal best seller Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction, scritto da David Sheff, che ha cominciato a lavorare al libro dopo aver scritto un articolo al New York Times intitolato "Mio figlio tossicodipendente". Il racconto suscitò un forte interesse nel pubblico per il suo modo di descrivere la condizione di dipendenza dalla droga e le ripercussioni che crea nei rapporti con la famiglia.

Beautiful Boy, oltre ad essere stato primo sulla lista dei best seller del Times, ha vinto il Barnes and Noble Discover Great New Writers Award nella categoria dedicata ai lavori tratti da una storia vera. Il figlio di Sheff, protagonista della vicenda, scrisse in seguito la sua versione nel libro intitolato Tweak. In seguito i diritti dei due libri sono stati acquistati dalla Paramount Pictures nel 2008.

Co-sceneggiato dal regista belga insieme a Luke Davies (Lion), Beautiful Boy è prodotto da Amazon Studios e dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 12 ottobre.