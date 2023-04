Beau ha paura, una star racconta il suo cameo vocale nel film di Ari Aster!

In un'intervista rilasciata a Deadline, una star di Hollywood non prevista nel cast di Beau ha paura ha raccontato in che modo è nata la collaborazione con il regista Ari Aster per il nuovo film con protagonista Joaquin Phoenix. Aster è uno degli astri nascenti della regia hollywoodiana dopo i successi di Hereditary e Midsommar.

La star in questione è Bill Hader, che ha partecipato con un cameo come operatore telefonico nell'horror comedy di Ari Aster. Non perdetevi il nuovo trailer di Beau ha paura, nelle sale dal 21 aprile.



Hader ha spiegato che si è messo in contatto con Aster grazie al suo assistente:"Ha preso il telefono... ed è Ari Aster che dice 'Ehi, Bill. Va bene, quindi hai il tuo copione?'".



Il protagonista di Barry ha dichiarato che dopo esser stato presentato al telefono a Joaquin Phoenix, si è seduto nel suo soggiorno a Los Angeles e ha esaminato la sceneggiatura per circa due ore con Aster e Phoenix:"Abbiamo fatto un sacco di riprese e provato un sacco di cose diverse" ha spiegato.



Hader ha dichiarato che nonostante diverse riprese fossero folli e intense, Aster pensava che fossero esilaranti:"Ricordo solo di essermi sentito davvero esausto e Ari [Aster] andava avanti e indietro e diceva 'Ehi, amico, è così divertente, Bill'. E io dicevo 'Divertente? Non riesco a vedere bene. Ho pianto'. Ma hanno pensato che fosse divertente".



L'attore ha assistito ad una prima proiezione di Beau ha paura:"Siamo tutti andati ad una proiezione privata, e siamo rimasti completamente sbalorditi".

Bill Hader ha recitato in IT - Capitolo Due nei panni di Richie Tozier e non è certamente un novellino nel genere horror.