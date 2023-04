Beau ha paura: spaventatevi con Joaquin Phoenix nel nuovo trailer del film di Ari Aster

Beau ha paura è Il signore degli anelli 'ebreo' scritto e diretto da Ari Aster e interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix: in questi minuti il nuovo horror è tornato a mostrarsi al grande pubblico con un nuovo trailer ufficiale pubblicato da A24.

Dopo i successi di Hereditary e Midsommar, il regista torna con quello che lui stesso ha definito il suo film più ambizioso, un'odissea da incubo tra il surreale e la commedia nera che racconta la storia di un uomo ebreo di New York che deve 'semplicemente' tornare a casa da sua madre dopo essere uscito per fare la spesa.

Il film è in lavorazione da 10 anni e in origine avrebbe dovuto essere il film d'esordio di Ari Aster, che prima di Hereditary aveva realizzato un cortometraggio basato proprio sulla storia raccontata in Beau ha paura. Nel cast, oltre al premio Oscar Joaquin Phoenix - che molto presto tornerà in Napoleone di Ridley Scott e in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips al fianco di Lady Gaga - anche Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian, Zoe Lister-Jones, Parker Posey e Patti LuPone.

Beau ha paura uscirà in esclusiva per le città di New York e Los Angeles il 14 aprile, e approderà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 21 aprile. In Italia arriverà il 27 aprile distribuito da I Wonder Pictures.