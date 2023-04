Beau ha paura, Joaquin Phoenix e Ari Aster commentano il film: 'Molto grasso di pollo'

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer di Beau ha paura, l'attore Joaquin Phoenix e il regista Ari Aster hanno approfittato di un'intervista per commentare la loro esperienza riguardo il film in uscita il 27 aprile 2023.

Alla domanda su come fosse stato leggere la sceneggiatura per la prima volta, Joaquin Phoenix ha definito quest'ultima "del tutto originale", per poi aggiungere: "Probabilmente il più delle volte prendo la decisione di partecipare a un progetto non sulla base del lavoro precedente del regista, bensì alle discussioni che ruotano intorno al film stesso e alla destinazione che la troupe desidera raggiungere. E, davvero, ne abbiamo parlato per quattro giorni di fila o qualcosa del genere, giusto?" ha infine ricordato rivolgendosi allo sceneggiatore, regista e co-produttore Ari Aster. "La decisione dipende non dalla consapevolezza che la pellicola sarà una garanzia, bensì dal desiderio di porre sempre più domande sulla scia di una grandissima curiosità. Se avessi parlato col regista e pensato: 'Oh, okay, ho capito esattamente di cosa si tratta', allora avrei preferito non realizzarlo".

Da parte sua, Aster ha motivato la decisione di riprendere il progetto di Beau in questo modo: "È stato nella mia mente per molto, molto tempo, e sono davvero felice che non sia stato approvato prima che io abbia realizzato altri due film: in caso contrario, non avrei avuto le risorse necessarie, non avrei incontrato Joaquin. Tutto si è svolto nel migliore dei modi". Tuttavia, le differenze tra il cortometraggio iniziale e la pellicola sono innumerevoli: "Be', quel primo cortometraggio era una specie di storia embrionale. Mi ero appena laureato all'AFI, stavo per lasciare il mio appartamento e trasferirmi da tre giorni quando mi sono detto: 'Oh, questo è il luogo dove desidero rimanere'. E non è facile raggiungere una consapevolezza simile quando si è povero. Così ho pensato: 'Okay, scriverò qualcosa molto velocemente, una specie di esercizio, e chiamerò il mio amico Billy Mayo, che rientrava appunto nel film realizzato per la tesi all'AFI. Era un attore davvero eccezionale, e ci ha lasciato quand'era ancora troppo giovane".

Inoltre, il regista ha colto l'occasione per commentare il processo creativo: "Be', la fase di scrittura rimane sempre più o meno la stessa" ha dichiarato Aster. "Ti limiti a farti strada attraverso qualcosa, e, se trovi elementi che ti entusiasmano, allora ti fidi e basta. Non so, la scrittura richiede soltanto tempo perché quando riesci a trovare la forma di qualcosa, allora significa che ci sono moltissimi scene simili, come fossero dispositivi, ponti tra una scena che ami e l'altra". Non sorprende che abbia utilizzato una nomenclatura molto specifica: "Will Elder di Mad Magazine ha coniato questo termine, 'grasso di pollo', per riferirsi alla sovrabbondanza di gag all'interno di un determinato pannello. E desideravo che il mio film contenesse moltissimo grasso di pollo, un termine che ho imparato a mia volta dal mio amico Dan Clouds".

In particolare, molti dialoghi sono stati cambiati da Phoenix stesso, soprattutto se si limitavano alla mera esposizione: "Ci siamo seduti a pranzo cercando di ragionare sulla scena, e la mia soluzione è stata quella di tagliarla. Al che Ari mi ha risposto: 'Non posso farlo'", finché "in quel continuo allontanarmi dalla telecamera mi è venuto improvvisamente in mente come avrei potuto sfruttare quel dialogo senza renderlo espositivo, così da farlo apparire reale". Un'interpretazione vissuta a trecentosessanta gradi, e da un attore del suo calibro non potremmo aspettarci altrimenti; a proposito, sapevi che Joaquin Phoenix è svenuto sul set di Beau ha paura?