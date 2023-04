Beau ha paura, la giovane star ironizza:'Non sono il de-aging di Joaquin Phoenix'

Da oggi è nelle sale il terzo film di Ari Aster, Beau ha paura, con protagonista Joaquin Phoenix. Negli ultimi giorni sui social sono circolate delle voci sulla versione giovane del personaggi di Phoenix, interpretata da Armen Nahapetian, che secondo alcuni sarebbe in realtà un attore creato con l'intelligenza artificiale.

Una teoria alquanto bizzarra alla quale ha risposto proprio il giovane Armen Nahapetian, ironizzando sulle voci tramite il proprio account Instagram ufficiale.

Nahapetian ha aggiunto la scritta 'Non sono un'intelligenza artificiale' alla propria bio di Instagram, aggiungendo che tutto questo è per metà una cosa scherzosa e per metà una cosa seria. L'attore ne ha parlato anche in una recente intervista rilasciata a Variety. Su Everyeye trovate il trailer di Beau ha paura, il nuovo film di Aster.



"Sono andato al cinema qualche settimana fa e uno degli impiegati indicava il poster e dicendo 'Oh, mio Dio! Sei reale!'" ha raccontato Nahapetian "Pensavo che alla fine le persone si rendessero conto che sono una persona vera".

Ad inizio mese Nahapetian aveva scherzato sull'argomento anche su TikTok. Beau ha paura racconta la storia di un uomo, Beau (Joaquin Phoenix nella versione adulta e Armen Nahapetian nella versione giovane), un uomo pieno di ansie che inizia un viaggio per andare a trovare la propria madre; un tragitto costellato di situazioni allucinanti e personaggi bizzarri che condurranno Beau sull'orlo della follia.



Ari Aster si è definito incredulo sulla realizzazione del suo terzo film da regista, dopo Hereditary e Midsommar.