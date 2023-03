Beau ha paura: il film con Joaquin Phoenix sarà Il signore degli anelli 'ebreo'

Dopo lo spiazzante trailer ufficiale di Beau ha paura, il nuovo film scritto e diretto da Ari Aster con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix è tornato a mostrarsi in una inedita featurette promozionale appena pubblicata dalla A24.

Sebbene la trama del film sia ancora tenuta nascosta, i dettagli iniziano pian piano a spuntare qua e là man mano che la data d'uscita del 21 aprile si avvicina sempre di più: come anticipato da Ari Aster, infatti, Beau ha paura racconterà la storia di un uomo paranoico che intraprende un'epica odissea per... tornare a casa, semplicemente. "Penso a questo film da circa 10 anni", ha ammesso Aster nel video dietro le quinte condiviso da A24 che potete trovare in calce all'articolo. “E anche se adesso è pronto e sta per uscire, c'è una parte di me che ancora non riesce a capacitarsi che lo abbiamo fatto davvero. È qualcosa di epico, e di folle. Ogni dettaglio ha un dettaglio al suo interno”.

Il regista degli acclamati horror Hereditary e Midsommar ha aggiunto: "Se prendi un bambino di dieci anni e lo pompi di Zoloft e poi lo mandi a fare la spesa, avrai il soggetto di questo film. È come un Signore degli Anelli ebreo, nel quale il protagonista deve solo ritrovare la strada di casa per tornare da sua madre. Voglio mettere il pubblico nei panni di un perdente."

Per altre notizie, vi segnaliamo che in questi giorni Ari Aster ha rivelato che il suo prossimo film sarà quasi certamente un western.