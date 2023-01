Beau Is Afraid: ci sono quattro Joaquin Phoenix nel nuovo poster del film di Ari Aster!

Dopo il primo poster di Beau Is Afraid, che metteva al centro una versione ringiovanita del suo protagonista, adesso A24 ne ha pubblicato un nuovo, in cui sono presenti ben quattro Joaquin Phoenix diversi, ognuno con un età specifica che immaginiamo farà parte della narrazione del misterioso nuovo ambizioso film scritto e diretto da Ari Aster.

Guardandolo in senso orario, possiamo infatti ammirare nel nuovo poster di Beau Is Afraid uno Joaquin Phoenix con una incolta e lunga barba, dall'età estremamente avanzata, per poi passare a una sua versione più giovane, poi ancora il personaggio in giovane età che avevamo visto nel teaser poster mostrato qualche settimana fa e infine un Joaquin Phoenix dallo sguardo spaesato e con una ferita sulla parte sinistra del volto.

Il film s'intitolerà Beau Is Afraid e questo è più o meno tutto ciò che si sa finora, visto che il primo trailer ufficiale della pellicola dovrebbe debuttare la prossima settimana. Non ci sono ulteriori novità sul progetto e per certi versi questo nuovo poster non fa che aumentare la curiosità e le domande nei fan di Ari Aster, conosciuto soprattutto per il suo incredibile approccio al genere horror, con due titoli di grande appeal come Hereditary e soprattutto Midsommar che hanno conquistato il grande pubblico.

In attesa di conoscere ulteriori novità sul film di Aster con protagonista Joaquin Phoenix nelle prossime settimane, ripassare i primi due film del regista potrebbe essere un esercizio interessante per tutti i fan ma anche per coloro che non hanno ancora visto i due film precedenti usciti nelle sale.

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Midsommar, il film con protagonista Florence Pugh in grado di terrorizzare anche il pubblico maggiormente avvezzo al genere.

Nel frattempo, è uscita la prima immagine di Joaquin Phoenix in Joker 2, con le riprese attualmente ancora in corso.