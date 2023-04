Beau is Afraid, quando Joaquin Phoenix svenne sul set

Durante un 'falso screening' del film Midsommar, durante il quale è stato poi proiettato il film Beau is Afraid, il regista ha rivelato un episodio di svenimento del protagonista: Joaquin Phoenix.

Quest'ultimo d'altronde è conosciuto per essere uno tra gli attori che s'immerge completamente nel suo lavoro, per garantire una profonda, reale "veridicità e onestà", come ha ricordato il regista Ari Aster, e questo presuppone spesso diversi take e una dedizione sovrumana.

"C'era una scena molto intensa per Patti ed era uno scatto che era su Patti, non su di lui e all'improvviso è uscito dall'inquadratura. Ero davvero incazzato perché è stata davvero una buona ripresa. Sembrava confuso, quindi ho girato l'angolo e lui è crollato", ha rivelato Aster.

“Sapevo che era brutto perché lasciava che le persone lo toccassero e le persone si prendessero cura di lui e lui lo permetteva. Il punto è che è svenuto nella ripresa di qualcun altro, non era davanti alla telecamera e li stava aiutando, era lì per loro fino al punto in cui è crollato. È molto poetico che sia crollato nell'inquadratura di qualcun altro", ha concluso.

Quali sono i piani di Ari Aster dopo Beau is Afraid, Midsommar ed Hereditary? Il regista pare volersi dedicare ad un western, un genere ancora non esplorato dal medesimo, ma che potrebbe mettere in risalto le sue grandi abilità.