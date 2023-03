Beau is Afraid, Nathan Lane ricorda: 'Joaquin Phoenix non poteva guardarmi negli occhi'

Che Joaquin Phoenix sia uno che prende molto sul serio il lavoro sul set non lo scopriamo certo oggi: la star di Joker è una di quelle capaci di calarsi completamente nei panni del suo personaggio, al punto da evitare anche il semplice contatto visivo con le sue co-star quando ritiene che la cosa sia pericolosa, come accaduto per Beau is Afraid.

Nel nuovo film di Ari Aster (che, a proposito, è già al lavoro su un nuovo film che sarà probabilmente un western) vedremo Phoenix nei panni del protagonista, mentre Nathan Lane interpreterà presumibilmente il suo rapitore (le informazioni sulla trama sono al momento piuttosto vaghe, per non dire nulle): una dinamica che non ha impedito al buon Joaquin di evitare accuratamente lo sguardo del suo collega per buona parte della durata delle riprese.

"Lui è davvero intenso, io sono soltanto teso. [...] Ma lui trovava che io fossi divertente, quindi a ogni nuovo ciak mi diceva: 'Non posso guardarti direttamente negli occhi, altrimenti esco dal personaggio'" ha raccontato Lane durante la sua ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon. Vedremo cosa ci sarà di tanto divertente nel personaggio di Nathan Lane: per farci un'idea de nuovo film di Ari Aster, intanto, ecco il trailer ufficiale di Beau is Afraid.