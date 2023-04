Beau is Afraid, Joaquin Phoenix si è umiliato da solo sul set: perché?

Joaquin Phoenix è ormai conosciuto per il suo metodo recitativo e per mettere tutto se stesso nell'interpretazione dei ruoli, spingendosi all'estremo, se serve. Pensate che è svenuto sul set davanti ad Ari Aster. È un attore che cerca di andare oltre i suoi limiti, senza paura di 'mettersi in ridicolo'. Ed è proprio quello che ha fatto durante le riprese di Beau is Afraid.

Beau lo è. Joaquin no.

Durante The A24 Podcast, Phoenix ha rivelato come ha raggiunto uno stato di totale scioltezza e naturalezza: "Mi ha fatto girare nel panico. [Sono un] un po' riluttante a dirlo, ma perché suona così fottutamente stupido [...], ma ricordo, e stavo pensando, quello che ho fatto prima è stato girare una scena, ma non ero davvero leggero. Non mi sono aperto davvero. Ero ancora nervoso. In qualche modo, stavo controllando un po' tutto. Stavo controllando ciò che la gente pensava di me. Non volevo deludere le persone”.

“Ricordo di aver realizzato di dover fare qualcosa di fottutamente stupido, e non volevo farlo, ma lo sapevo. E ho appena iniziato a urlare, solo un urlo di dolore gutturale, il più intenso che potevo prima che girassimo, seduto lì, perché dovevo solo umiliarmi completamente. E poi dirmi semplicemente, OK, beh, una volta che è successo, non puoi sembrare più stupido di adesso".

“Non so perché, ma sono stato semplicemente sopraffatto da questa necessità di farlo. E penso che probabilmente ti abbia messo a disagio. Non eravamo nella stessa stanza. Eri sul monitor, ma ho la sensazione che ti sentissi molto a disagio", ha aggiunto l'attore rivolgendosi al regista Ari Aster.

Quali sono i piani di Ari Aster dopo Beau is Afraid, Midsommar ed Hereditary? Il regista pare volersi dedicare ad un western, un genere ancora non esplorato dal medesimo, ma che potrebbe mettere in risalto le sue grandi abilità.