Beau is Afraid, Joaquin Phoenix si umilia sul set: come ha reagito Ari Aster?

Durante un'intervista per The A24 Podcast, Joaquin Phoenix ha rivelato di essersi umiliato sul set di Beau is Afraid, nuovo film del regista di Midsommar, Ari Aster. Ma come ha reagito quest'ultimo?

“Ricordo di aver realizzato di dover fare qualcosa di fottutamente stupido, e non volevo farlo, ma lo sapevo. E ho appena iniziato a urlare, solo un urlo di dolore gutturale, il più intenso che potevo prima che girassimo, seduto lì, perché dovevo solo umiliarmi completamente. E poi dirmi semplicemente, OK, beh, una volta che è successo, non puoi sembrare più stupido di adesso", ha dichiarato Phoenix nella stessa intervista, rivolgendosi in questa parte finale al regista Ari Aster.

Quest'ultimo ha risposto rivelando che: “Ricordo di sapere cosa stavi facendo. Mi è sembrato come se stessi cercando di gridare a te stesso per uscire dallo stato in cui ti trovavi. In realtà non sembrava nemmeno una ripresa. In qualche modo sembrava che stessi cercando di uscire da qualcosa. Ed è stato scioccante in un modo che è stato eccitante, credo, perché ha sconvolto tutti. E mi è sembrato che fosse bello perché l'energia nella stanza è diventata improvvisamente sia vigile che disturbata".

A questo Phoenix ha confermato le sensazioni del regista, il quale ha poi aggiunto: “È stata una specie di rivelazione, per me, apprendere che è così che hai lavorato. Perché mi aspettavo prima di entrare in questo, che tu fossi meno tecnico rispetto a quello che fai, che mi sembra così spesso completamente spontaneo e completamente non elaborato. E così mi stavo preparando prima di girare il film per essere pronto a ribaltare tutto ed è stata una cosa davvero eccitante scoprire che era così intenzionale. Non lo so, non per spezzare la magia, ma per me scoprire che sei stato in grado di ripetere le cose così tante volte è stato davvero scioccante per me".

