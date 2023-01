Beau Is Afraid: Joaquin Phoenix a pezzi nel folle trailer del nuovo film di Ari Aster

A24 come promesso ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Beau Is Afraid, la terza opera cinematografica scritta e diretta da Ari Aster e che vede come protagonista assoluto il Premio Oscar Joaquin Phoenix, per cui il regista sognava questo progetto da diverso tempo. Il trailer appare folle e delirante come i precedenti lavori di Aster.

Il filmato ci proietta direttamente nella vita scombussolata del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, il quale sembra soffrire di una strana forma di delirio, probabilmente causato da traumi derivanti da un'infanzia difficile. Proprio quando si era deciso a tornare a casa per la morte della madre, il personaggio subisce un incidente e da quel momento il lato onirico della storia prende il sopravvento sulla realtà e non riusciamo più a distinguere cosa è reale dal resto.

Oltre a quella che sembra già una prova maiuscola da parte di Phoenix, nel resto del cast troveremo anche Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Zoe Lister-Jones, Armen Nahapetian, Parker Posey e Patti LuPone.

Il trailer, inoltre, ci informa della data d'uscita della pellicola, fissata per il 21 aprile 2023 (chissà se ci sarà il tempo per un passaggio al Festival di Cannes o magari ancora prima alla Berlina 2023). Fatto sta che noi davvero non vediamo l'ora di vedere questa opera terza di uno dei registi più talentuosi della sua generazione, che ci avevamo già stupito non poco, prima con il debutto Hereditary e dopo con la sua opera successiva, il folk horror di Midsommar.

Nel frattempo, Joaquin Phoenix è già sul set di Joker 2 dove il regista Todd Phillips ha già avuto modo di pubblicare il primo scatto ufficiale. Con lui, nel ruolo di Harley Quinn, ci sarà anche Lady Gaga e il film dovrebbe essere più simile a un musical, rispetto al capitolo originale.