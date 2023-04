Beau is Afraid, Joaquin Phoenix avverte: 'Niente funghi prima di questo ca**o di film'

Il cinema di Ari Aster si è sempre fatto forte di suggestioni inquietanti e disturbanti: con Beau is Afraid il regista di Hereditary e Midsommar potrebbe però aver alzato ancora un po' l'asticella in tal senso, regalandoci un qualcosa da maneggiare con estrema cautela in termini di effetti sulla nostra psiche.

Il trailer di Beau is Afraid è stato piuttosto esplicativo in tal senso, anticipandoci quello che ha tutta l'aria di essere una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie decisamente più deviato e distorto, almeno in termini di atmosfere: proprio in virtù di ciò, Joaquin Phoenix si è voluto sincerare che a nessuno spettatore venissero strane idee circa sostanze da assumere prima della visione.

"Volevo soltanto fare una comunicazione di servizio e dire a tutti di non prendere funghi prima di andare a vedere questo ca**o di film. Se lo fate, filmatevi. Ma non fatelo!" sono state le parole dell'attore che, secondo gli ultimi report, si sarebbe letteralmente umiliato sul set del film di Ari Aster. Insomma, un avvertimento che ha più l'aria di essere un invito neanche troppo sibillino: a quale Phoenix darete retta? Quello responsabile o quello che non vede l'ora di scoprire gli effetti del film sugli spettatori in stato alterato? Noi, ovviamente, non staremo qui a giudicare le vostre scelte.