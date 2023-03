Beau is Afraid, Ari Aster svela i suoi piani dopo il film: 'Lavorerò ad un western'

Mentre il mondo intero è in attesa dell'uscita di Beau is Afraid, nuovo thirller di Ari Aster, il regista sembra essere già intenzionato a guardare al futuro programmando i suoi prossimi progetti. Il giovane cineasta sta cercando di far sentire sempre di più la sua voce dopo Hereditary e Midsommar.

Secondo Aster il suo prossimo film dovrebbe essere quasi sicuramente un western. Una nuova virata di genere per il regista che ha iniziato ad affermarsi nei suoi primi lungometraggi come nuova voce dell'horror moderno per poi passare, come nel caso di Beau is Afraid, al thriller psicologico. La sua intenzione sembra essere quella di poter raccontare storie diverse ma che, allo stesso tempo, riescano a mostrare a pieno le proprie potenzialità.

A pochi giorni dall'uscita alla Alamo Drafthouse della director's cut di Midsommar, Ari Aster ha anticipato qualcosa sul suo prossimo progetto svelando come amerebbe avere nuovamente la possibilità di lavorare con Joaquin Phoenix. Pare che Aster lo abbia a lungo "corteggiato" per averlo come protagonista di Beau is Afraid. "Mi ha anche insegnato come voglio lavorare in futuro - la serietà con cui mi aspetto che un attore si avvicini a una determinata parte" ha raccontato il regista parlando di come tra lui e l'interprete sia avvenuto in importantissimo scambio reciproco.

