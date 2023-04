Beau is Afraid, Ari Aster incredulo: 'Non riesco a credere che il film esista davvero'

Che ad Ari Aster sia stata concessa finora un bel po' di libertà è un dato di fatto: non si partoriscono film come Hereditary e Midsommar con una produzione che ti dice cosa fare e come farlo, ma solo seguendo fino in fondo le proprie visioni, per quanto distorte e inquietanti possano essere. Sarà stato lo stesso per Beau is Afraid?

Stando alle parole dello stesso Ari Aster, pare proprio di sì! Intervenuto su Reddit, il regista laureatosi con quel The Strange Thing About the Johnsons disponibile su YouTube ha infatti voluto ringraziare A24 per la libertà concessagli anche stavolta, dicendosi infine addirittura incredulo che un film come quello con Joaquin Phoenix possa esistere davvero.

"Il mio produttore Lars Knudsen e io siamo davvero fortunati ad avere con A24 il rapporto che abbiamo. Per Beau ci hanno supportati sin dal primo momento. A dirla tutta non riesco a credere che il film esista davvero. Sul set una frase che abbiamo ripetuto più volte è stata: 'Chi diavolo ci ha lasciato fare tutto questo?'" ha spiegato Aster.

Insomma, l'asticella della follia sembrerebbe essersi alzata di qualche altro centimetro in occasione del film costato a Joaquin Phoenix uno svenimento sul set. Il risultato sarà all'altezza di tutta questa libertà? Lo scopriremo solo fiondandoci in sala!