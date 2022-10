Beatriz Alvaréz-Guerra, l'attrice morta in un incidente stradale: fermato il fidanzato

Lutto nel mondo dello spettacolo spagnolo dopo la tragica scomparsa dell'attrice madrilena Beatriz Alvaréz-Guerra, a causa in un incidente stradale avvenuto in Galizia, nel nord-ovest del Paese iberico. Aveva 28 anni. Al momento dell'incidente Alvaréz-Guerra era in macchina con il fidanzato, alla guida dell'auto, rimasto illeso.

L'autovettura guidata dal compagno di 24 anni, è uscita di strada, precipitando nel fiume Almorfei de Cotobade, nella provincia di Pontevedra.

Il mezzo è finito nel corso d'acqua in un punto in cui la carreggiata era molto stretta e ricca di curve, tanto che le prime ricostruzioni sembrano indicare in un errore del conducente la causa dell'incidente.



Il fidanzato dell'attrice è riuscito ad uscire dall'auto e ha tentato di estrarre la compagna dall'abitacolo ma la posizione ribaltata del mezzo di trasporto nonché l'acqua torbida a causa dell'impatto hanno impedito il salvataggio della giovane donna. Il ragazzo, residente a Madrid, è stato in seguito fermato per guida senza patente, avvalendosi della facoltà di non rispondere e venendo in seguito denunciato per omicidio colposo e violazione del Codice della strada.



Piuttosto conosciuta nel cinema e nella tv spagnola - scoprite le ultime novità sul film anglosassone di Pedro Almodóvar, il più celebre regista iberico - l'ultimo lavoro sullo schermo di Beatriz Alvaréz-Guerra è il cortometraggio Te fuiste antes qui el tiempo, attualmente in post-produzione. In passato recitò in videoclip e film per il cinema.



In Spagna in questi giorni sta facendo discutere la scelta di attribuire lo status di persona alla laguna Mar Menor, per impedire che possa essere inquinata.