Beatles uniti! Come gli Avengers, in arrivo 4 film sulla band: cosa dovete sapere

A qualche anno dall'uscita della sensazionale serie tv The Beatles: Get Back di Peter Jackson, Sony e il regista Sam Mendes hanno annunciato a sorpresa un nuovo progetto cinematografico dedicato alla band a dir poco inaspettato.

Il regista di American Beauty, Skyfall, Spectre e 1917 infatti realizzerà insieme a Sony Pictures Entertainment una nuova saga cinematografica dei Beatles composta da quattro film stand-alone sul supergruppo britannico, ognuno dei quali sarà raccontato dal punto di vista di un diverso membro della band. Il progetto, che nasce a più di 50 anni dallo scioglimento dei Beatles e a 40 anni dalla morte di John Lennon, vedrà la Apple Corps (la società fondata dai membri della band) e i Beatles — Paul McCartney, Ringo Starr e le famiglie di Lennon e George Harrison – offrire la storia completa della vita dei Fab Four e tutti i diritti musicali per la realizzazione dei film, che saranno tutti diretti da Mendes.

Sony finanzierà e distribuirà la serie di film in tutto il mondo nelle sale nel 2027, m attualmente il programma di distribuzione non è ancora stato annunciato. Il regista sarà anche co-produttore del progetto tramite la sua casa di produzione Neal Street Productions, con i partner Pippa Harris e Julie Pastor. Jeff Jones sarà il produttore esecutivo per Apple Corps Ltd. "Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di poterlo fare proponendo un nuovo concetto di concetto viaggio cinematografico", ha detto Mendes in una nota.

Ricordiamo che anche Peter Jackson è a lavoro su un nuovo film dei Beatles, che secondo l'autore de Il signore degli anelli sarà molto diverso da Get Back.