I Beatles Now & Then: su Disney+ il nuovo film di Peter Jackson per il brano inedito

Dopo il mitico documentario Get Back, il regista de Il signore degli anelli Peter Jackson torna su Disney+ per raccontare ancora una volta i Beatles grazie al film Now And Then - The Last Beatles Song.

Il documentario, della durata di 12 minuti, è prodotto da Peter Jackson e scritto e diretto da Oliver Murray, e racconta la storia dell’ultima canzone dei Beatles “Now And Then”, con filmati esclusivi e commenti di Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e dello stesso Peter Jackson. Parlando del cortometraggio, Oliver Murray ha affermato: “L’eredità dei Beatles ha posto una delle basi più importanti per la cultura giovanile moderna. È un grande onore avere la responsabilità di raccontare questa storia e credo che susciterà emozioni diverse nelle persone, poiché ognuno di noi ha un rapporto molto personale con il lavoro della band. ‘Now And Then’ è una storia di archeologia musicale e un legame fraterno tra quattro ragazzi che hanno regalato al mondo alcuni degli spettacoli più popolari della storia”.

L’ultima canzone dei Beatles, “Now And Then”, è stata pubblicata in tutto il mondo giovedì 2 novembre. Il video musicale, diretto dal regista tre volte premio Oscar Peter Jackson, è disponibile sempre su Disney+. Parlando del progetto, Peter Jackson ha dichiarato: “Volevamo che il video facesse commuovere, ma generare emozioni utilizzando solo filmati d’archivio è una cosa difficile. Fortunatamente, la semplice forza di questa bellissima canzone ha fatto gran parte del lavoro per noi. Sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e lo conserverò per il futuro”.

