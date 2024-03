Beatles, 10 eventi che i biopic di Sam Mendes dovranno assolutamente raccontare

Sam Mendes lavorerà ad un progetto ampio che include il racconto dei quattro Beatles, una delle band più famose nella storia della musica e degli anni '60. La notizia ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei fan e online sono comparse le prime ipotesi e le prime proposte sugli eventi chiave che non dovrebbero mancare.

Ecco dieci momenti che abbiamo raccolto sul web tra le proposte dei fan che hanno indicato i momenti salienti della carriera dei Fab Four; quale momento racconterà Sam Mendes con i film sui Beatles?

Ognuno dei quattro film si concentrerà su un membro diverso della band, con le storie interconnesse fra loro. In questo modo, Mendes potrebbe concentrarsi sull'infanzia e la crescita dei quattro musicisti e sui primi anni della band, prima che fosse accolto anche Ringo Starr.

Tra le performance non dovrebbe mancare quella di I Want to Hold Your Hand, nello show di Ed Sullivan del febbraio 1964, uno dei momenti più significativi nella storia della band e della tv. Il racconto del prima e del dopo la performance potrebbe essere un argomento interessante in uno dei film. Così come altri musicisti, anche i Beatles hanno realizzato film nel corso dei primi anni di carriera come Tutti per uno; il mockumentary segue il gruppo nel corso di una giornata e approfondire la produzione del film potrebbe essere un'altra occasione per raccontare la band da un punto di vista particolare.

Un altro episodio da raccontare potrebbe essere la celebre intervista a John Lennon in cui l'artista dichiarava che 'i Beatles sono più popolari di Gesù'. Una frase che scatenò il finimondo e rischiò di minare il successo del gruppo. Il 29 agosto 1966 i Beatles tennero il loro ultimo concerto prima di quello sul tetto, una performance di undici canzoni di fronte a 25.000 fan al Candlestick Park di San Francisco, sorta di leggenda tra i fan che potrebbe essere raccontata molto bene nei film. E una parte dedicata a Bernie Epstein, noto manager della band, considerato la colla capace di tenere insieme le personalità differenti all'interno del gruppo, potrebbe portare alla ribalta uno punti cardine del loro successo.

Altri episodi che si potrebbero raccontare secondo i fan? Ad esempio, il viaggio in India che la band insieme alle rispettive mogli, fece nel 1968 per studiare la Meditazione Trascendentale oppure le sessioni di Get Back, che avrebbero portato agli ultimi due album dei Beatles. E come dimenticare il concerto sul tetto della Apple Corps, un vero e proprio ultimo saluto della band ai propri fan. I Beatles si sciolsero ufficialmente il 29 dicembre 1974, quasi quattro anni dopo che Paul McCartney presentò per sciogliere la partnership con John Lennon. Anche la fine dell'avventura potrebbe essere una parte interessante della storia dei Beatles da raccontare. Voi cosa ne pensate? Quale evento storico dei Beatles vorreste fosse rappresentato nei film?

