Beata te, su Sky il 25 dicembre arriva l'Arcangelo Gabriele: il trailer del nuovo film

Arriverà il 25 dicembre in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming solo su NOW Beata te, la nuova commedia Sky Original prodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta.

Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte - Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni e ha come protagonista Serena Rossi (Ammore e malavita, Song ‘e Napule, La tristezza ha il sonno leggero). Accanto a lei Fabio Balsamo ((Im)perfetti criminali, Generazione 56 k).

Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo 40esimo compleanno riceve una visita inaspettata: l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci e con la piccola Caterina Bernardi. Per altri contenuti targati Sky, ecco quando arriverà Chi ha incastrato Babbo Natale e tutta la programmazione di Sky Cinema Christmas.

Beata Te, lo ripetiamo, arriverà su Sky in esclusiva dal 25 dicembre.