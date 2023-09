Beast, scoprite il film in cui Idris Elba combatte con un leone in Africa

Idris Elba è il protagonista assoluto di Beast, thriller adrenalinico su una famiglia braccata da un enorme leone assetato di sangue, in arrivo in prima tv su Sky da lunedì 25 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW.

Il Dr. Nate Samuels, recentemente divenuto vedovo, torna in Sudafrica, dove aveva incontrato per la prima volta la moglie, per un viaggio programmato da tempo con le figlie in una riserva protetta gestita da Martin Battles, un biologo vecchio amico di famiglia. Quello che nasce come un viaggio pensato per elaborare il lutto, si trasforma in una spaventosa battaglia per la sopravvivenza, dopo che un leone, sopravvissuto a un gruppo di cacciatori di frodo assettati di sangue, oramai vede tutti gli esseri umani come nemici e comincia a perseguitarli. Per saperne di più, qui potete guardare il trailer di Beast.

Opera del grande sperimentatore Baltasar Kormákur (Everest, Cani Sciolti - 2 Guns, Contraband), il film vede anche la partecipazione nel cast di Sharlto Copley, Iyana Halley e Leah Jeffries. I produttori esecutivi sono Bernard Bellew e Jaime Primak Sullivan, mentre la produzione è di Kormákur, Will Packer e James Lopez. La sceneggiatura è firmata da Ryan Engle, mentre il soggetto è di Jaime Primak Sullivan, con il vincitore del Premio Oscar Philippe Rousselot a dirigere la fotografia.

