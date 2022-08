Beast, scartata la figlia di Idris Elba: 'Non mi ha parlato per 3 settimane'

Lo stereotipo vuole che, per i figli di attori famosi, accedere al dorato mondo di Hollywood sia più facile che per altri: per quanto un fondo di verità naturalmente ci sia, anche in questo caso troviamo però delle eccezioni alla regola destinate a fare anche un po' di rumore, come nel caso di Isan Elba, figlia di Idris.

In questi giorni abbiamo infatti visto Idris Elba in Beast, film che vede la star di The Suicide Squad impegnata in un viaggio alla riscoperta dei luoghi simbolo della relazione con la moglie defunta (e alle prese con leoni e pericoli mortali di ogni genere): ma cosa c'entra la giovanissima Isan in tutto ciò?

Ebbene, stando a quanto dichiarato da Idris Elba, sua figlia avrebbe sostenuto il provino per Beast, finendo però per essere scartata e, di conseguenza, per scatenare la sua ira funesta proprio su suo padre! "Mia figlia ha fatto un provino per un ruolo. Vuole diventare un'attrice e quindi ha fatto questo provino, ma alla fine non c'è stata chimica. Abbastanza stranamente la chimica non era quella giusta per il film. [...] Non mi ha parlato per 3 settimane" sono state le parole dell'attore.

Insomma, il buon Idris ha messo le cose in chiaro: niente favoritismi, neanche per sua figlia! Problemi in famiglia a parte, intanto, recentemente abbiamo visto Idris Elba preso in giro da Kabi Lame dopo il trailer di Beast.