Beast: Idris Elba si fa prendere in giro da Kabi Lame nel TikTok esilarante

Tutto il trailer di Beast, il nuovo film con Idris Elba, si basa sul fatto che il protagonista tenti di difendersi da un leone, con scarso successo. Così Kabi Lame l'ha incontrato di persona e con uno dei suoi inconfondibili sketch muti, gli ha mostrato come ci si difende davvero dal leone. Il video pubblicato da Elba è esilarante.

Beast è il nuovo blockbuster survival con protagonista Idris Elba. Una meritata pausa dal grande cinema per l’attore che si prepara al suo ritorno in Luther su grande schermo, ma che nel frattempo si lancia in un progetto dai contorni più da grande pubblico senza per questo mancare di intrattenere, almeno a giudicare dal primo trailer di Beast. Il film (e le prime immagini) vedono Elba difendere le sue figlie dall’attacco di un leone nel pieno di un safari in Africa. Sarà lui o loro, in una sequela mozzafiato di CGI, smembramenti e fauci gigantesche.

Proprio sul trailer mostrato qualche settimana fa si basa un nuovo sketch messo su da Elba assieme a Kabi Lame, la nota star di TikTok balzata alla ribalta in pochi mesi per i suoi video esilaranti in cui mostra le azioni più semplici agli altri TikToker, solo grazie alle sue espressioni esilaranti e senza proferire parola. Il nuovo incontro con Elba segue esattamente questa profilassi, con Kabi che si intrufola nella sua macchina e gli mostra il trailer del suo prossimo film. Elba, visibilmente perplesso, si fa quindi spiegare (non a parole, come al solito) il modo migliore per difendersi dal leone dall’interno della macchina.

Kabi è un’eccellenza tutta italiana e nel giro di pochi mesi ha raggiunto numeri praticamente imbattuti su TikTok, grazie a questo format. Di recente è stato invitato in una delle giurie del Festival di Cannes, che aveva TikTok come uno dei principali sponsor. Il film di Elba invece lo vede interpretare il dottore e vedovo Nate Samuels, che decide di portare le figlie nei luoghi in cui conobbe la moglie defunta. Ma il tragitto nel safari in compagnia dell’amico Sharlto Copley si trasformerà in un incubo di sangue da cui pochi, apparentemente, riusciranno a salvarsi. Il film è in uscita il 22 settembre.