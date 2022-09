Beast, vi mostriamo in esclusiva una clip con Idris Elba: tensione altissima!

Il primo trailer di Beast ci ha condotto in Sud Africa dove Idris Elba nei panni di un padre di famiglia è disposto a tutto pur di difendere la sua famiglia dal re della Savana e ora, una nuova clip in esclusiva ci fa vivere a pieno la tensione di un attacco da parte di un leone.

Beast arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 settembre e racconterà l'incredibile storia di un leone che tiene sotto scacco un'intera riserva dopo che tutti i suoi simili sono stati sterminati dagli uomini. Naturalmente, l'animale assetato di sangue e di vendetta non può che concepire Idris Elba e tutti i suoi familiari come obiettivo primario dopo quanto accaduto a tutti gli altri mammiferi carnivori della sua specie.

Riuscirà il nostro protagonista a mettere in salvo chi ama di più al mondo da questo potentissimo nemico o dovrà arrendersi alla supremazia del felide simbolo di coraggio e potenza? Naturalmente dovremo pazientare ancora un po' per scoprirlo ma come potete vedere voi stessi, la tensione è altissima in questo filmato allegato alla notizia.

E mentre ldris Elba tenta di portare in salvo la sua famiglia ad ogni costo, proprio a causa di Beast ha discusso con sua figlia. La ragazza ha infatti sostenuto un provino per questa pellicola ma non essendo stata ritenuta idonea per il ruolo ha smesso di parlare con suo padre per tre settimane. Insomma, eroe solo sul piccolo schermo.