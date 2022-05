Beast, Idris Elba cerca di sfuggire a un leone nel primo trailer del film

Idris Elba ci ha abituato a discrete dosi d'azione nei suoi film, con la star di The Suicide Squad che, solitamente, interpreta l'elemento che incute timore, più che quello che il timore lo subisce: le parti s'invertono in questo Beast, per il quale l'attore dovrà vedersela con una co-star decisamente più grossa di lui.

Già nei mesi scorsi vi avevamo anticipato che avremmo visto Idris Elba alle prese con un leone in Beast: il trailer rilasciato proprio in queste ore conferma quanto vi dicevamo, con la star di Sonic 2 che in queste prime immagini sembra passarsela davvero male in giro per il Sudafrica.

Per la regia di Baltasar Kormakur, Beast ci racconterà la storia di Nate Daniels, uomo ancora sconvolto dalla recente morte della moglie: il nostro deciderà dunque di intraprendere un viaggio un Sudafrica in compagnia delle sue figlie, allo scopo di ritrovare i luoghi dove finì per innamorarsi della defunta madre delle due.

Qui, però, le cose si metteranno piuttosto male: la riserva nella quale si muovo i nostri protagonisti è infatti tenuta sotto scacco da un leone inferocito, unico sopravvissuto di un branco sterminato dagli umani, che l'animale vede ora inevitabilmente come dei pericoli da eliminare. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo il prossimo 10 agosto, data d'uscita di Beast al cinema.