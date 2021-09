Beast, su Everyeye un video esclusivo del thriller con Jessie Buckley

La star di Sto pensando di finirla qui, Jessie Buckley, è la protagonista del video in esclusiva su Everyeye del film Beast, diretto da Michael Pearce. La clip mostra alcune sequenze della pellicola che comprende nel cast anche Johnny Flynn e Geraldine James. Nonostante sia stato prodotto nel 2017, il film arriverà nelle sale il 9 settembre.

Jessie Buckley sarà nel cast di Men e in questi giorni è alla Mostra del Cinema di Venezia con The Lost Daughter, esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, ma qualche anno fa, agli esordi, ha partecipato da protagonista al film scritto e diretto da Michael Pearce, Beast, che BIM porterà nelle sale in questi giorni.



La clip mostra alcune sequenze del thriller; Beast racconta la storia di un'attrazione fatale tra due persone, con le loro complessità e le loro fragilità, mentre si trovano sull'isola di Jersey. Il film è descritto come 'un'oscura favolta per adulti', la cui gestazione è iniziata addirittura nel 2011.

Il regista rimase colpito dalla storia della 'Bestia di Jersey', che riguarda uno stupratore seriale che creò il panico nell'isola tra il 1960 e il 1971.

"Mi sono reso conto che questa storia sembrava una favola. [Sulla protagonista] Apparentemente ingenua, rinchiusa in un ambiente familiare soffocante, che si avventura nei boschi e incontra un uomo che potrebbe essere il suo Principe Azzurro... o il Lupo Cattivo. Ho continuato a trarre ispirazione dalle fiabe e ho visto la sceneggiatura come la storia di una donna che prende il potere" ha dichiarato Pearce.



