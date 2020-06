Bear Grylls produrrà un remake de Il Conte di Montecristo: tutti i dettagli del progetto

Secondo quanto riportato da Deadline, il conduttore televisivo e alpinista Bear Grylls starebbe sviluppando un nuovo adattamento cinematografico del classico Il Conte di Montecristo con l'intenzione di ambientarlo ai giorni nostri e dentro la cornice di un'ambientazione insolita: l'Afghanistan.

Scritto da Tom Williams (Kajaki), sarà prodotto da Grylls con la sua Banijay JV The Natural Studios, insieme ai produttori Ben Grass (Twist) e Christophe Charlier (Race); il film si focalizzerà sull'amicizia e l'aspra rivalità che si sviluppa tra due soldati delle forze armate speciali mandati in missione durante il conflitto in Afghanistan. Il progetto sarà il primo per i The Natural Studios che si concentrerà su uno script fittizio, dopo aver prodotto già Into The Wild With Bear Grylls.

Grylls e Delbert Shoopman hanno così commentato la notizia: "Amiamo l'idea di aggiornare questa incredibile storia universale di amicizia, tradimento e vendetta e siamo stati completamente catturati dalla versione originale e innovativa dello script di Tom Williams. Si tratta di storytelling d'azione e avventura all'apice del suo splendore e su tutto è una celebrazione di resilienza e redenzione".

Ben Grass e Christophe Charlier hanno quindi aggiunto: "Si tratta semplicemente di un onore poter collaborare con Bear, Del e Tom, in questa riproposizione fresca e originale del classico di Alexandre Dumas. Abbiamo intenzione di creare un film d'azione accattivante e su larga scala e aggiungere quello che crediamo emozionerà il pubblico di tutto il mondo". I produttori hanno infine aggiunto che il casting comincerà a breve, e che la speranza è quella di iniziare le riprese per il 2021.

Bear Grylls è approdato su Netflix lo scorso marzo con la serie interattiva Scuola di sopravvivenza. L'ultimo adattamento cinematografico de Il Conte di Montecristo risale al 2002 con Montecristo diretto da Kevin Reynolds e con Jim Caviezel e Guy Pierce. La Warner era al lavoro da tempo su un altro adattamento...