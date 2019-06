La BBFC rivela: ecco quanto durerà Spider-Man: Far From Home

Nell'attesa dell'uscita nei cinema di Spider-Man: Far From Home, come spesso accade per i film del Marvel Cinematic Universe, si è scatenata una vera e propria caccia all'indiscrezione: sarà un modo per ingannare l'attesa? Certo è che le informazioni sul film non mancano, e quasi ogni giorno al puzzle viene aggiunto un tassello.

Stavolta tocca alla durata del film: la British Board of Film Classification ha infatti svelato quale sarà il minutaggio esatto di Spider-Man: Far From Home. Il secondo capitolo delle avventure del Peter Parker di Tom Holland dovrebbe durare più o meno 129 minuti: non male, no?

La durata del film, inoltre, sembra andare nella direzione di una delle teorie più amate dai fan dopo l'uscita di Avengers: Endgame, quella secondo la quale la durata complessiva dei film delle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe dovrebbe essere di circa 3000 minuti, in riferimento all'ormai celebre "Ti amo 3000" della piccola Morgan Stark (la cui giovanissima interprete, tra l'altro, è stata vittima di un episodio di bullismo).

Per chi dovesse aver voglia di fare due conti non resta che munirsi di calcolatrice, Wikipedia e tanta pazienza! Per tutti gli altri, probabilmente, meglio prepararsi all'uscita del film dando uno sguardo ai nuovi poster incentrati sui costumi di Spider-Man.