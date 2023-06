Baz Luhrmann, paura per il regista di Elvis: 'Pensavo che avrei perso l'udito'

Per un regista perdere l'udito è un vero dramma: per un regista come Baz Luhrmann, abituato a lavorare con la musica nella stessa misura in cui ha a che fare con le immagini, sarebbe una tragedia ancora peggiore! Proprio questa paura si è però concretizzata davanti agli occhi del regista di Elvis qualche tempo fa.

Dopo aver parlato del suo possibile ritiro dopo Elvis, Luhrmann ha infatti raccontato una spiacevolissima disavventura capitatagli nelle scorse settimane: "Io soffro d'insonnia e sono spesso in volo. La cosa più importante da fare quando volo è isolarmi dalla luce e dai suoni. Di solito usavo questi tappi per le orecchie. Ma recentemente mi è capitata questa situazione davvero spaventosa in cui ho pensato di aver perso l'udito da un orecchio. Ho trascorso settimane terribili in tour, tutti mi parlavano e io facevo finta di sentire" sono state le parole del regista.

Luhrmann ha proseguito: "È saltato fuori che un tappo si era bloccato sul timpano. Il chirurgo che me l'ha rimosso mi ha svelato un trucco che usano i batteristi. Sai quella roba spugnosa che usi per pittare i muri? I batteristi usano quella invece dei tappi". Siamo sicuri che il buon Baz non mancherà di seguire questo consiglio durante i prossimi voli! Incidenti di percorso a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Elvis.