Baz Luhrmann si occuperà del progetto di un film su Il Maestro e la Margherita

Mentre il biopic su Elvis Presley è in pre-produzione, Baz Luhrmann ha già trovato un nuovo progetto al quale dedicarsi. Si tratta dell'adattamento del romanzo fantasy russo soprannaturale Il Maestro e la Margherita. Lo riporta Deadline. Il romanzo, scritto da Mikhail Bulgakov durante il regime di Stalin, è una satira della società sovietica.

Il libro di Bulgakov s'ispira anche le storie di Faust e la crocifissione di Cristo mentre racconta una storia d'amore che attraversa il tempo e lo spazio. Il Maestro e la Margherita è considerato uno dei romanzi più importanti del ventesimo secolo e ha ispirato opere come Sympathy for the Devil dei Rolling Stone, The Satanic Verses di Salman Rushdie e Pilate dei Pearl Jam.

"Ritornando a circa vent'anni fa, ho avuto un legame incredibile con Il Maestro e la Margherita, e ho cercato a lungo i diritti di questo straordinario libro. Sono entusiasta di avere finalmente l'opportunità di creare un'interpretazione di questo lavoro rivoluzionario".



Secondo quanto trapela, Baz Luhrmann cercava da anni di ottenere i diritti per il romanzo e lo considera un progetto che soddisfa la sua passione. Luhrmann produrrà il film insieme a Natalia Rogal.

"Si tratta di un sogno che si realizza collaborare con Baz in Il Maestro e la Margherita" hanno affermato i proprietari dei diritti Svetlana Migunova-Dali e Grace Loh "Le parole di Bulgakov rimangono così toccanti nella società odierna, quasi come un secolo fa, e non possiamo immaginare un regista più brillante e visionario per portare questa potente storia al pubblico di tutto il mondo".

Prima di buttarsi in questo nuovo progetto Baz Luhrmann inizierà la produzione del suo film biografico su Elvis Presley, con Austin Butler nel ruolo di Elvis e Tom Hanks nel ruolo del manager di Presley, nel febbraio 2020 in Australia.