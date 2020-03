Baz Luhrmann interrompe la produzione del biopic su Elvis per aspettare Tom Hanks

Il regista Baz Luhrmann ha confermato che il suo film su Elvis Presley, che vedrà la partecipazione di Tom Hanks e Austin Butler, non inizierà la produzione la prossima settimana in Australia a causa dell'attuale crisi del Coronavirus.

Il film si trovava nelle fasi avanzate della pre-produzione, anche se queste erano state interrotte quando Hanks e sua moglie Rita Wilson si sono dichiarati positivi al Covid-19. Da allora la coppia ha aggiornato i fan rivelando che entrambi hanno riscontrato solo sintomi minori e che si stanno riprendendo col passare dei giorni.

Tuttavia, Luhrmann è comparso su Twitter nelle scorse per confermare che le riprese saranno sospese a tempo indeterminato mentre il mondo cerca di contenere la diffusione del virus. "Sono sicuro che non sarà una sorpresa ma questo non è il momento per riprendere la produzione del film", ha scritto Luhrmann. “Per favore, sappiate che questo non intaccherà in alcun modo il nostro impegno a realizzare questo film qui nel Queensland. In effetti, non stiamo nemmeno eliminando i nostri set, semplicemente interrompiamo la produzione prevista inizialmente per i prossimi giorni."

Il film è interpretato da Butler nel ruolo di Elvis, con Hanks nel ruolo del suo manager. Anche Maggie Gyllenhaal è nel cast nei panni della madre del celebre cantante.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.