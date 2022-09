Baywatch, Zac Efron confessa:'Sono caduto in depressione per parecchio tempo'

In un'intervista rilasciata a Men's Health, la star di High School Musical Zac Efron, ha raccontato di aver convissuto con la depressione a causa del culto della perfezione fisica culminato con l'esperienza nel film Baywatch. L'attore si è aperto sulla malattia psicologica legata a quel periodo come già aveva accennato in passato.

"Ho iniziato a sviluppare l'insonnia e sono caduto in una brutta depressione, per molto tempo. Qualcosa in quell'esperienza mi ha bruciato" ha raccontato Efron "Ho trovato difficoltà nel ri-centrare. Alla fine l'hanno attribuita all'assunzione di troppi diuretici per troppo tempo, e ha incasinato qualcosa".



L'apice dei problemi Efron l'ha raggiunto nel periodo del film con Dwayne Johnson:"Quell'aspetto 'da Baywatch' non so se sia davvero realizzabile" ha confessato, affermando che preferisce avere 'dal 2 al 3% di grasso corporeo'. Ecco il folle allenamento di Zac Efron per Baywatch.

Sei mesi dopo la fine delle riprese Zac Efron è riuscito a sentirsi di nuovo se stesso e ha cercato di staccare la spina:"Ad un certo punto quello era il mio sogno: come sarebbe non dover essere in forma tutto il tempo. E se dicessi semplicemente 'Fan**lo' e mi lasciassi andare? Quindi l'ho provato e ho avuto successo. E per tutte le ragioni per cui pensavo che sarebbe stato incredibile, ero semplicemente infelice. Il mio corpo non si sentirebbe in salute. Semplicemente non mi sentivo vivo. Mi sono sentito impantanato e lento".



A giugno Zac Efron ha detto addio ai muscoli, annunciando pubblicamente che il pubblico non l'avrebbe mai più visto in quelle condizioni fisiche.