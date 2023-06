Baywatch, il villain del film avrebbe dovuto essere un uomo!

Baywatch è stato uno dei primi casi in cui, da un concept predefinito di una delle più celebri serie tv degli anni '90, è stato realizzato un film che aveva un odore di revival. Una importante curiosità riguarda la scrittura del villain che, a quanto pare, inizialmente sarebbe dovuto essere un uomo.

Mentre Alexandra Daddario ha ammesso che Baywatch non ha aiutato la sua carriera, Priyanka Chopra Jonas ha raccontato come la pellicola abbia, in un certo modo, rimodellato il concetto di genere per quanto riguarda i villain. Originariamente, infatti, era stato concepito per essere un uomo. Il regista pare non avesse trovato l'ispirazione giusta per realizzare un personaggio più originale e meno prevedibile. La situazione è cambiata dopo che ha avuto modo di conoscere personalmente Priyanka Chopra Jonas.

L'attrice ha raccontato come il regista del film abbia scritto il personaggio dell'antagonista principale del film dopo averla conosciuta, confermando come, la scelta della Chopra sia stata obbligata. Questo portò, ovviamente, ad un cambiamento generale dello script e di alcune dinamiche all'interno della pellicola che hanno ridisegnato l'intero film. Vedendo il risultato finale non si può sapere se in positivo o negativo. Con un protagonista maschile Baywatch avrebbe avuto sicuramente un volto totalmente differente.

Parlando della sua esperienza in Baywatch Zac Efron ha ammesso come il pubblico non lo rivedrà mai con quei muscoli. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!