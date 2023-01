Baywatch, Alexandra Daddario confessa: 'Non ha aiutato la mia carriera ma non mi pento'

Le scelte di un attore influiscono sulla carriera. Questo pare lo abbia capito anche Alexandra Daddario che, recentemente, ha ripercorso la sua carriera e alle decisioni prese per riuscire ad ottenere più ruoli ad Hollywood, compreso partecipare al criticatissimo Baywatch del 2017 con Dwayne Johnson.

L'attrice, che ha saputo affermarsi grazie alle sue performance in serie di successo come True Detective e The White Lotus, ha raccontato l'inizio della sua carriera parlando sia dell'esperienza fatta nel franchise di Percy Jackson che, più di recente, nell'adattamento cinematografico di Baywatch con protagonisti The Rock e Zac Efron. "Baywatch ha alzato il mio profilo e ha cambiato il tipo di lavoro che mi veniva offerto, forse non in modo positivo. Ma sono contento di averlo fatto" ha spiegato la Daddario.

Nonostante la scelta definita da molti infelice, l'attrice non sembra però rimpiangere il lavoro fatto in quella pellicola. Nonostante la presenza di grandi star del cinema mainstream, Baywatch fu massacrato dalla critica e tuttora è definito da molti come uno dei film peggiori degli ultimi anni. Lo stesso Zac Efron ha detto di non aspirare più ai muscoli avuti in Baywatch impegnandosi in pellicole un pò più impegnate e meno fisiche.

Nonostante questo passo falso la Daddario ha comunque impreziosito la propria carriera con partecipazioni a grandissimi prodotti seriali. Il più recente è sicuramente The White Lotus dove l'attrice veste i panni di Rachel, una giovane in viaggio di nozze con il suo neo-sposo. Per farvi scoprire qualcosa in più sulla serie non possiamo fare altro che consigliarvi le nostre prime impressioni su The White Lotus. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!