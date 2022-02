Il Baubau, Sophie Thatcher e Chris Messina nel cast del film sul racconto di Stephen King

Arrivano le prime notizie ufficiali sul casting di Il Baubau, adattamento cinematografico del racconto horror di Stephen King. I primi due nomi ufficiali sono quelli di Sophie Thatcher e Chris Messina, e nel contempo sono stati resi noti altri dettagli che riguardano la lavorazione del film scritto dagli autori di A Quiet Place.

La sceneggiatura prenderà spunto interamente dal racconto di King pubblicato per la prima volta sulla rivista Cavalier nel 1973, prima di tradursi in forma di libro nel 1978.

Deadline riporta che Thatcher e Messina saranno le star dell'adattamento targato Hulu.



Sophie Thatcher ha ottenuto grande successo nella serie di Showtime, Yellowjackets, dove interpreta la versione adolescente di Natalie, interpretata da Juliette Lewis nella versione adulta.

Thatcher è apparsa anche in The Book of Boba Fett, serie live action spin-off di The Mandalorian, show dello Star Wars Universe.



La giovane attrice dovrebbe rivestire il ruolo di protagonista in Il Baubau diretto da Rob Savage. Chris Messina è uno dei caratteristi maggiormente apprezzati a Hollywood e nel corso della sua carriera ha preso parte a tantissimi progetti di qualsiasi genere, sia al cinema che in tv, tra cui Sharp Objects, Birds of Prey e I Care a Los con Rosamund Pike.



Grande amante di cinema e tv, Stephen King ha consigliato una serie lo scorso ottobre, tramite il suo account Twitter con il quale si tiene sempre in contatto con i propri fan.