Batwoman 3, Ryan e Jada nelle nelle nuove foto dell'episodio finale

The CW ha pubblicato diverse alcune foto dell'ultimo episodio della terza stagione di Batwoman, intitolato We Having Fun Yet?. L'episodio dovrebbe portare il conflitto del Bat Team contro Marquis Jet / The Joker (Nick Creegan) ad un nuovo livello; una puntata che si preannuncia 'esplosiva', in base a come è stata annunciata.

Secondo la sinossi l'ultimo atto di Marquis nei panni del Joker potrebbe avere conseguenze mortali e imprevedibili sull'intera Gotham, e sembra che Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie) e la compagna avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. La serie è stata diretta anche da Camrus Johnson, che nello show ha interpretato Luke Fox.



Javicia Leslie ha dichiarato:"Penso che, proseguendo con il resto della stagione, ci saranno molte emozioni contrastanti per Ryan. Perché il Bat Team per lei è stata la sua famiglia per due stagioni. [...] Avere la lealtà di Mary, Luke e Sophie in contrasto con la lealtà dei suoi parenti di sangue crea così tanti conflitti".



Leslie prosegue:"Quando sono stata scelta lei non aveva una famiglia. Quindi ora ci sono livelli nei quali non avrei mai pensato di poter avere a che fare. La terza stagione è così epica e divertente".

Il cast dello show comprende Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang e Robin Givens.



Scoprite la trama dell'ultimo episodio di Batwoman 3 che anticipa un finale davvero esplosivo, e che potrebbe far impazzire totalmente i fan dello show.