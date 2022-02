Batwoman 3: il regista avvisa i fan della 'Wildmoore' di preparasi per l'episodio 11

Dopo la pubblicazione del trailer dell'episodio 11 di Batwoman 3, Camrus Johnson, interprete di Luke nella serie e regista dell'episodio in questione, ha tenuto ad avvisare i fan della "Wildmoore", il nome dato dal fandom di Batwoman alla "ship" tra Sophie e Ryan, di prepararsi per il prossimo episodio.

Dunque, "Broken Toys", questo il titolo dell'episodio 11, è decisamente carico di aspettative e da giorni i fan stanno speculando e diffondendo teorie sui social in vista della messa in onda di sta sera negli USA su The CW. Infatti, le premesse di quest'episodio sono molto interessanti, dato che mostrerà Batwoman alle prese con il rischio di vedere la sua identità rivelata al pubblico, oltre a proseguire la storyline di Luke, Sophie e Mary.

Così, Camrus Johnson ha colto l'occasione per diffondere il seguente messaggio agli appassionati: "Fan della "Wildmoore", bevete un bel po' d'acqua e mettetevi comodi, preparatevi a contattarmi su Twitter molto presto". Inoltre, per Johnson Broken Toys è ancora una delle prime esperienze da regista e ha spiegato come l'ultimo corto da lui realizzato, She Dreams Sunrise, gli abbia dato fiducia per accettare la regia di un episodio così importante.

Qui di seguito potete trovare la sua dichiarazione in tal merito: "Prima di girare She dreams at sunrise non ero così sicuro di me come regista, ma dopo averlo realizzato e dopo che è stato accolto così positivamente... Mi sono presentato sul set di Batwoman e ho detto: "Va bene, facciamolo". Devo anche ringraziare i miei amici e collaboratori, perché grazie a questa esperienza ho imparato molto su me stesso e cosa posso fare come regista".

Infine, vi riportiamo la sinossi ufficiale del nuovo episodio di Batwoman, in attesa della messa in onda, che vi ricordiamo essere prevista per questa sera.